Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 755 мм до 750 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 30-35%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром. Температура морской воды составит 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана 28 июня преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, грозы, возможен град. Будет преобладать западный ветер, скорость которого на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 23-28, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 28 июня на Абшеронском полуострове будет преобладать слабый южный ветер, днем временами ожидается жаркая дискомфортная погода, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.