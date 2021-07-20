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Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 44 градусов тепла

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 44 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 21 июля ожидается солнечная погода.
Экология
20 июля 2021 г. 12:49
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 44 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 21 июля ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27, днем - 35-40, в Баку ночью - 25-27, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 28-29 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 июля на Абшеронском полуострове ожидается повышение температуры воздуха до 38-40 градусов, а также умеренный ветер, что неблагоприятно для большей части населения.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных ожидаются грозы, кратковременные дожди, возможен град. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28, днем - 35-40, в некоторых местах – 42-44 градуса тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 30-35 градусов тепла.

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