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Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 августа.
Экология
5 августа 2021 г. 12:57
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Северо-западный ветер днем сменится на южный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27, днем - 34-39, в некоторых местах – 40 градусов тепла, в Баку ночью - 25-27, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65%, днем – 25-30%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится на южный. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 26-27 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 27-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6 августа на Абшеронском полуострове преобладание слабого ветра на фоне жарких погодных условий и возникающая в разное время дня застойная погода неблагоприятны для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 36-41, в некоторых местах – 42, в горах ночью - 15-20, днем - 25-30 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah 42 dərəcə isti olacaq

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