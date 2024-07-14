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Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 39 градусов

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 39 градусов 15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
14 июля 2024 г. 12:11
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 39 градусов

15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем ​​- 32-37° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 35-40%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами ливневого характера, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 34-39°, в горах ночью 12-17°, днем - 20-25° тепла.

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