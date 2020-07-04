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В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов Ветер северо-восточный
Экология
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4 июля 2020 г. 13:10
В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 июля. 

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Ветер северо-восточный. Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 20-24, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 35-40%.

На пляжах Абшерона ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

4 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях районах ожидаются грозы, кратковременные осадки, град. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла.

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Версия на английском языке Temperature to rise to 38 C tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 38 dərəcəyə yüksələcək

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