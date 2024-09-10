Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

11 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

11 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-восточный ветер, который во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.