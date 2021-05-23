Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, временами будет усиливаться умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 28-30 градусов тепла.

Министерство экологии и природных ресурсов предупреждает о том, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с.

Согласно медико-метереологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление умеренного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

24 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Утром местами туман. Умеренный западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.