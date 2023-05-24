Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 35 градусов

25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 25-30°, местами до 33° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в дневное время в некоторых местах периодически ожидаются дожди. Местами, вероятно, пройдут ливни, грозы, град. В некоторых районах туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 12-17°, местами 20-24° тепла.