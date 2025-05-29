Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 33°

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Национальной службы гидрометеорологии.

Отмечается, что днем в некоторых местах полуострова возможен кратковременный небольшой дождь, гроза. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 18-21° тепла, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 50-55%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана ожидается в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны ливни, грозы, град, туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 29-33° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 17-22° тепла.