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Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 30 градусов

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 30 градусов 28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер.
Экология
27 сентября 2023 г. 12:50
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 30 градусов

28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 22-27° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в дневное время в горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

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