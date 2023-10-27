Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 29 градусов

28 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

28 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 6-11°, днем 15-20° тепла.