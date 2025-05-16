Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 27 градусов

17 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

17 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В ночь с 16 на 17 мая в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 0-5, днем - 10-15° тепла.