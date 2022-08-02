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Завтра воздух прогреется до 40 градусов тепла

Завтра воздух прогреется до 40 градусов тепла Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
2 августа 2022 г. 12:39
Завтра воздух прогреется до 40 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 3 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью 21-26°, днем 33-38° тепла, в Баку ночью 24-26°, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55-60%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых местах вероятны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 21-26°, днем 35-40° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 23-28° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 3
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 40 dərəcəyədək yüksələcək

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