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Завтра воздух прогреется до 35 градусов

Завтра воздух прогреется до 35 градусов Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
13 сентября 2021 г. 12:52
Завтра воздух прогреется до 35 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как передает Report, по данным Национальной гидрометеорологической службы, ожидается умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-23 градуса, днем - ​​27-29 градусов тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность будет варьироваться в пределах 60-70%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами ожидаются грозы и кратковременный дождь, утром местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22 градуса тепла, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 9-14 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла.

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