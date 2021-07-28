Завтра ветер в Баку ослабнет, ожидаются дожди

29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами возможны кратковременные дожди.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днем - 27-30° тепла, в Баку ночью - 21-23° тепла, днем - 28-30° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70% ночью и 40-45% днем.

На пляжах Абшерона временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 24-25° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в течение дня на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные дожди. Преимущественно в северных и западных районах ожидаются проливные дожди, возможен град. Осадки ближе к вечеру постепенно прекратятся. Местами туман. Умеренный западный ветер днем сменится восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 27-32°, в горах ночью - 9-14° тепла, днем – 15-20° тепла.