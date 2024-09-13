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Завтра в высокогорных районах Азербайджана ожидается снег

Завтра в высокогорных районах Азербайджана ожидается снег В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
13 сентября 2024 г. 13:12
Завтра в высокогорных районах Азербайджана ожидается снег

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, однако ночью и утром местами прогнозируются дожди с грозами. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем - 26-30° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах прогнозируются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. Утром в высокогорных районах не исключается снег. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем - 26-31° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 12-15° тепла.

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