​Завтра в восточных районах Азербайджана ожидаются дожди

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 декабря в отдельных частях полуострова возможны осадки. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 8-12 градусов тепла.

В районах Азербайджана 18 декабря в основном без осадков, ночью и утром местами туман. В восточных районах возможны осадки в виде дождя. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.