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    ​Завтра в восточных районах Азербайджана ожидаются дожди

    В Баку и на Абшеронском полуострове, в основном без осадков

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальном департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 декабря в отдельных частях полуострова возможны осадки. Будет преобладать умеренный северный ветер.

    Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 8-12 градусов тепла.

    В районах Азербайджана 18 декабря в основном без осадков, ночью и утром местами туман. В восточных районах возможны осадки в виде дождя. Будет преобладать западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла. 

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