Завтра в Баку ожидается сильный северный ветер

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Об этом Report сообщила заместитель директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что 4 июля в столице ожидается усиление северного ветра. Ночью температура воздуха составит 22-25, днем 26-31 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки, в основном, не ожидаются. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.