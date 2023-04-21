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Завтра в ряде регионов Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в ряде регионов Азербайджана ожидаются осадки Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 апреля.
Экология
21 апреля 2023 г. 14:00
Завтра в ряде регионов Азербайджана ожидаются осадки

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 14-19° тепла, а местами 22° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах ожидаются интенсивные осадки, грозы, град, в высокогорных районах – снег. Со второй половины дня осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13°, в некоторых местах – 16-19° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for April 22
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi yerlərdə hava yağıntılı olacaq

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