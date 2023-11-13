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Завтра в регионах ожидаются дожди и грозы

Завтра в регионах ожидаются дожди и грозы 14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
13 ноября 2023 г. 13:02
Завтра в регионах ожидаются дожди и грозы

14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным ветром. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых местах ожидаются осадки, местами ливневого характера, и грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlarda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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