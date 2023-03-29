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Завтра в регионах будет 22 градуса тепла

Завтра в регионах будет 22 градуса тепла 30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
29 марта 2023 г. 13:00
Завтра в регионах будет 22 градуса тепла

30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к ночи в некоторых местах, вероятно, пройдет дождь. Ночью и утром туман. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 8-12°, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами периодически ожидаются осадки, возможно выпадение снега. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, ожидаются грозы и выпадение града. Местами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 7-11°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-8° тепла.

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