Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, усиление северо-западного ветра, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, усиление северо-западного ветра, в основном без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

В ночь с 3 на 4 мая в некоторых частях полуострова будут кратковременные ливни, вероятны грозы.

Температура воздуха составит ночью 12-15°С, днем ​​17-22°С. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80% и днем - 55-65% .

В регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки и грозы, местами град, в высокогорьях - мокрый снег. Временами туман, будет преобладать порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13°С, днем ​​19-24°С, в горах ночью 2-7°С, днем ​​7-12°С.