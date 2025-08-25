О нас

Завтра в регионах Азербайджана ожидаются кратковременные ливни 26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
25 августа 2025 г. 12:34
26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25 , днем - 29-34 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 45-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах в течение дня возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - ​​33-38, в горах ночью 15-20, днем - 25-30 градусов тепла.

Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq

