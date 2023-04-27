Завтра в регионах Азербайджана ожидаются грозы и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятен туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых западных районах временами ожидаются осадки, грозы и град. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.