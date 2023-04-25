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Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
25 апреля 2023 г. 13:19
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами на полуострове вероятны дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах временами ожидаются осадки, грозы и град. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for April 26
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlarda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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