Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди, грозы и град

23 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

23 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Порывистый северо-западный ветер сменится вечером северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью – 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана в некоторых местах временами ожидаются осадки. На отдельных территориях ожидаются дожди ливневого характера, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.