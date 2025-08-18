Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 36 градусов тепла

19 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-восточный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 30-35 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 45-55%.

Завтра в регионах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 31-36, в горах ночью 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

19 августа на пляжах Абшерона юго-восточный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Ших) - 26-27 градусов тепла.