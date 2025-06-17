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Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются осадки

Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются осадки Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадки, утром местами возможны кратковременные осадки, во второй половине дня северо-западный ветер сменится юго-восточным.
Экология
17 июня 2025 г. 13:07
Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами возможны кратковременные осадки, во второй половине дня северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 19-22°, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, возможен град. В некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21°, днем 27-32°, в горах ночью 4-9°, днем 13-18° тепла.

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