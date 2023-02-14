Завтра в районах выпадет снег

15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, периодически усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью 0-2°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако есть вероятность выпадения в некоторых местах осадков, снега. Временами туман. Западный ветер местами периодически будет усиливаться.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 14-19°, днем 3-8° мороза. Ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом.