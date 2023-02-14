О нас

Завтра в районах выпадет снег

Завтра в районах выпадет снег 15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
14 февраля 2023 г. 12:59
Завтра в районах выпадет снег

15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, периодически усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью 0-2°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако есть вероятность выпадения в некоторых местах осадков, снега. Временами туман. Западный ветер местами периодически будет усиливаться.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 14-19°, днем 3-8° мороза. Ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино в нашей стране
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино в нашей стране
14 февраля 2023 г. 12:33
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi