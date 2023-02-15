Завтра в районах выпадет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер периодически будет усиливаться. Температура воздуха ночью будет 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидается снег, временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 8-13°, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах дороги будут покрыты льдом.