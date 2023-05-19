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Завтра в районах пройдут ливни и град

Завтра в районах пройдут ливни и град Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
19 мая 2023 г. 12:36
Завтра в районах пройдут ливни и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, завтра будет дуть северный ветер.

Температура воздуха ночью будет 12-16° тепла, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 760 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, на отдельных территориях интенсивные, возможны гроза и град. На отдельных территориях будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 8-13 ° тепла.

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Версия на английском языке Heavy rain, hail expected in Azerbaijan’s districts
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara leysan yağacaq, dolu düşəcək

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