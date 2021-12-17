Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди

18 декабря в Азербайджане ожидается облачная погода, временами пасмурно, в основном без осадков.

18 декабря в Азербайджане ожидается облачная погода, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 9-12° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В горных районах есть вероятность выпадения снега. Днем в основном без осадков. Местами туман. Восточный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.