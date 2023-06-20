Завтра в районах пройдут дожди, грозы, град

21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Есть вероятность, что ночью и утром в некоторых местах пройдет дождь.

Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление ниже нормы 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

На абшеронских пляжах иногда усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22°, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахил, Ших) - 23-24° тепла.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах пройдут интенсивные и сильные ливни, есть вероятность грозы, града. Восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах. Температура воздуха ночью 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.