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Завтра в районах пройдут дожди

Завтра в районах пройдут дожди Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
5 июня 2023 г. 13:23
Завтра в районах пройдут дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых местах, вероятно, пройдут дожди. Северо-западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах, вероятно пройдут ливни, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 13-18°, местами 20-23° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 6
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış yağacaq

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