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Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
22 сентября 2021 г. 12:45
Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии, ночью местами вероятен дождь.

Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью 19-22°, днем 24-26° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 24-26° тепла.

Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-75 %, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди. Ночью и утром местами ливни, вероятен град. Днем дождь постепенно прекратится. Утром ожидается туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 25-29° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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