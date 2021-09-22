Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили Report в Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии, ночью местами вероятен дождь. Умеренный северо-западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью 19-22°, днем 24-26° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 24-26° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-75 %, днем - 45-50%. В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди. Ночью и утром местами ливни, вероятен град. Днем дождь постепенно прекратится. Утром ожидается туман. Будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 25-29° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook