Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии, ночью местами вероятен дождь.
Умеренный северо-западный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью 19-22°, днем 24-26° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 24-26° тепла.
Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-75 %, днем - 45-50%.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди. Ночью и утром местами ливни, вероятен град. Днем дождь постепенно прекратится. Утром ожидается туман. Будет дуть порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 25-29° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.