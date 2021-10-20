Завтра в районах Азербайджана вероятны дожди

21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах вероятен дождь.

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем – 15-17° тепла, в Баку ночью - 11-13°, днем – 15-17° тепла.

Атмосферное давление поднимется с 763 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность – 60-70%.

Умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове преимущественно благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами вероятны дожди, в отдельных местах ливни, в горных территориях возможен снег. Днем в большинстве районов постепенно прекратятся осадки. Местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 15-18° тепла, в горах ночью – от 1° мороза до 3° тепла, днем – 3-6° тепла.