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Завтра в районах Азербайджана пройдут ливневые дожди

Завтра в районах Азербайджана пройдут ливневые дожди Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
29 апреля 2023 г. 12:40
Завтра в районах Азербайджана пройдут ливневые дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами на полуострове вероятна изморось, ближе к вечеру возможен дождь. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах временами ожидаются осадки, ближе к вечеру местами прогнозируются ливневые дожди, грозы и град. Местами ожидается туман. Западный ветер в некоторых местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 3-6°, днем 5-10° тепла, местами – 13-17° тепла.

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Версия на английском языке Heavy rains expected in Azerbaijani districts tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara leysan yağacaq

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