Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 сентября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Однако в некоторых местах ночью вероятен кратковременный дождь. Сильный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем – 22-24°, в Баку ночью – 17-19°, днем – 22-24°.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

На пляжах Абшерона сильный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8 сентября ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана вечером и ночью местами ожидаются грозы и дожди. Ночью в части Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринской зоне местами ожидаются интенсивные дожди, вероятен град.

Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-23, днем – 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 6-11, днем – 12-17 градусов тепла.