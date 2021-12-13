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Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди

Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 декабря.
Экология
13 декабря 2021 г. 13:35
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, временами с усилением.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9°, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление понизится с 773 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются сильные дожди, в некоторых восточных районах - интенсивные. Местами туман. Ветер восточный, с усилением.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 9-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Rain expected in Azerbaijan’s districts tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış yağacaq

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