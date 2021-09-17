Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди, выпадет град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 сентября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 18-20°, днем 24-27° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%, днем 40-45%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 сентября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами интенсивные, вероятен град. Днем дождь частично прекратится, в большинстве районов пройдет без осадков. Утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 17-21°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11°, днем 11-16° тепла.