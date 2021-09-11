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Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди

Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди 12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
11 сентября 2021 г. 12:02
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди

12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 27-30° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 28-30° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70% , днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. В отдельных местах осадки будут интенсивными, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 13-18° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 12
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış yağacaq

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