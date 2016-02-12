Завтра в районах Азербайджана прогнозируется 13 градусов тепла

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в первой половине дня местами на полуострове возможны осадки, будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5, днем 8-11 градусов тепла.

13 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, прогнозируется южный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.