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    Завтра в районах Азербайджана прогнозируется 13 градусов тепла

    Ночью и утром местами возможен туман, будет преобладать южный ветер

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в первой половине дня местами на полуострове возможны осадки, будет преобладать южный ветер. 

    Температура воздуха ночью составит 3-5, днем 8-11 градусов тепла.

    13 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, прогнозируется южный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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