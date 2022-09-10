Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки

10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, которые прекратятся к утру.

10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, которые прекратятся к утру.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем 23-26° тепла. В Баку ночью ожидается 18-20°, днем 23-25°. Атмосферное давление понизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, которые прекратятся к вечеру. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 16-20°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.