О нас

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки 10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, которые прекратятся к утру.
Экология
10 сентября 2022 г. 12:33
Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки

10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, которые прекратятся к утру.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем 23-26° тепла. В Баку ночью ожидается 18-20°, днем 23-25°. Атмосферное давление понизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, которые прекратятся к вечеру. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 16-20°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış yağacaq

Самое важное

Закир Гасанов приказал военным быть готовыми к решительному пресечению любых провокаций
Закир Гасанов приказал военным быть готовыми к решительному пресечению любых провокаций
10 сентября 2022 г. 10:40
В Минобороны Азербайджана прошло служебное совещание
В Минобороны Азербайджана прошло служебное совещание
10 сентября 2022 г. 10:34
Разрушенные Карабах и Восточный Зангезур глазами путешественников
ФотоРазрушенные Карабах и Восточный Зангезур глазами путешественников
10 сентября 2022 г. 10:15
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
10 сентября 2022 г. 09:23
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
9 сентября 2022 г. 10:35
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
8 сентября 2022 г. 22:13
Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
ФотоПрезидент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
8 сентября 2022 г. 14:04
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi