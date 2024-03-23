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Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы и град

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы и град 24 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
23 марта 2024 г. 12:46
Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы и град

24 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем ​​- 8-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах - снег. В некоторых местах осадки будут интенсивными, не исключаются грозы и град. Во второй половине дня осадки ненадолго прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - ​​11-16° тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​- 2-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir

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