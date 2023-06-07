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Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град 8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.
Экология
7 июня 2023 г. 13:16
Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, временами усиливающийся северо-западный ветер днем постепенно стихнет.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах прогнозируются ливни, грозы, град и туман. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых районах будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11°, днем 13-18°, местами до 22° тепла.

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Версия на английском языке Rain, hail expected in Azerbaijan’s districts tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış yağacaq, dolu düşəcək

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