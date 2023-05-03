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Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град 4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода.
Экология
3 мая 2023 г. 13:39
Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром вероятны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который вечером сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В восточных районах вероятны ливневые дожди, грозы и град, в высокогорных районах - снег. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 17-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-6° тепла.

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Версия на английском языке Heavy rain, lightning, and hail expected tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah leysan yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək

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