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Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град 11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.
Экология
10 апреля 2023 г. 13:05
Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается изморось.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки. На отдельных территориях прогнозируются ливни, грозы и град, в горных территориях - снег. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-6° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlarda intensiv yağış yağacaq, dolu düşəcək

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