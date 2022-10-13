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Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди В Баку и на Абшеронском полуострове 14 октября ожидается переменная облачность с небольшими осадками.
Экология
13 октября 2022 г. 13:03
Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 октября ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем 20-22° тепла. В Баку ночью 16-18°, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление снизится с 767 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и дожди, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 3-6°, днем 6-9° тепла.

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