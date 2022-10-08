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Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди В Баку и на Абшеронском полуострове 9 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
8 октября 2022 г. 12:44
Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди
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В Баку и на Абшеронском полуострове 9 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем 22-25° тепла, в Баку ночью 16-18°, днем 22-24° тепла. Атмосферное давление снизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и дожди, временами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 24-28° тепла, в горах ночью 4-8°, днем 8-13° тепла.

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