Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 апреля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью в некоторых местах вероятен небольшой дождь.

Сильный северо-западный ветер к вечеру успокоится.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 15-18° тепла. В Баку ночью 10-12°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, дожди, в северных и западных районах интенсивные, возможен град, в высокогорных районах снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью 1-6°, днем - 6-11° тепла.